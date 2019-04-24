وفاة عباسي مدني مؤسس الجبهاة الاسلامية الجزائرية للإنقاذ

توفي عباسي مدني اليوم الأربعاء بأحد مستشفيات الدوحة القطرية إثر مرض عضال.

ويعد عباسي أحد مؤسسي الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة، التي تصدرت بداية التسعينيات نتائج الانتخابات البلدية ثم التشريعية، قبل أن يوقف المسار الانتخابي، وأدخل السجن مع قادة الحزب المحظور، وأفرج عنه لاحقا ليستقر بالعاصمة القطرية الدوحة.

