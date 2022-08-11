عودة الاتصال بمروحيتين فقدتا في شمال سيبيريا الروسية في وقت سابق اليوم

أفادت وسائل إعلام روسية بعودة الاتصال بمروحيتين خاصتين من طراز Robinson اختفتا عن الرادارت في شمال إقليم كراسنويارسك الروسي في وقت سابق اليوم الخميس.

ونقلت وكالات روسية عن مصدر في خدمات الطوارئ أن الطيارين أبلغا بعدم وجود مشاكل على متن المروحيتين، وأنهما تواصلان التحليق في المنطقة.