انفجار عند بوابة مطار كابول يعقبه إطلاق نار كثيف يخلف ضحايا

أكد مسؤولون أمريكيون وصحفيون أن انفجارا دوى اليوم الخميس في محيط مطار العاصمة الأفغانية كابل، بالتزامن مع استمرار عمليات الإجلاء هناك.وحسب المعطيات الأولية، فجر انتحاري نفسه عند البوابة الرئيسية للمطار، مع ورود تقارير عن سماع دوي إطلاق الرصاص في المنطقة بعد الانفجار.وأكد المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي على حسابه في "تويتر" صحة هذه الأنباء، مشيرا إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كان الانفجار أسفر عن سقوط ضحايا.