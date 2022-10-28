استشهاد فلسطينيين وإصابة ثالث برصاص الاحتلال في نابلس

استشهد، فجر اليوم الجمعة، فلسطينيان وأصيب ثالث برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى، واعتقل رابع بعد إصابته، بالقرب من حاجز حوارة العسكرى، جنوب نابلس. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب، أن عماد أبو رشيد (47 عامًا) أصيب برصاص الاحتلال الإسرائيلي في البطن والصدر والرأس، وأعلن عن استشهاده، فيما أصيب اثنان آخران بجروح حرجة أحدهما في البطن والآخر في الصدر.