إصابة ثلاثة أشخاص وتدمير 11 مبنى في قصف روسي لـ دنيبروبتروفسك

أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دنيبروبتروفسك، فالنتين ريزنيشنكو، اليوم السبت ، أن القوات الروسية قصفت منطقتين في منطقة دنيبروبتروفسك ليلاً