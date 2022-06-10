انفجار يهز وسط دونيتسك في إقليم دونباس

أفاد مراسلنا، اليوم الجمعة، عن وقوع انفجار، في المنطقة التي تقع فيها إدارة رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشلين وأشار شهود عيان إلى انفجار أن قذيفتين في المدينة إحداهم في الطابق العلوي لمبنى سكني. وفقا للمعلومات الأولية، لا يوجد ضحايا واستهدفت القوات الأوكرانية مساء الأربعاء الماضي، مدينة ياسينوفاتايا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وأطلقت عليها خمسة قذائف من عيار 122 مليمترا.