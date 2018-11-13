ميدفيديف يؤكد أن التسوية السلمية في ليبيا غير ممكنة دون حلول وسطية متبادلة

قال رئيس الوزراء الروسي، ديميتري ميدفيدف، إن التسوية السلمية في ليبيا غير ممكنة دون حلول وسطية متبادلة.

وذكر ميدفيدف، اليوم الثلاثاء، أنه "ليس من السهل إقامة الحوار بين الليبيين، إلا أن روسيا تعتزم القيام بكل ما يمكن من أجل إرساء السلام على الأراضي الليبية".

قادة العالم يحضرون مؤتمر باليرمو الدولي لمناقشة الوضع في ليبيا، إيطاليا 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018

وأضاف، رئيس الوزراء الروسي الذي يشارك في مؤتمر من أجل ليبيا في مدينة باليرمو الإيطالية، "لا أحد يريد حدوث مآسي جديدة، والفرصة موجودة لتحقيق تسوية سلمية".

كما لفت إلى أنه "لم يتم تنفيذ الاتفاقيات السابقة حول ليبيا، إلا أنه يجب المضي نحو وضع مواعيد جديدة".

المصدر : سبوتنيك