مصادر أمنية إيطالية تعلن إنقاذ 32 مهاجراً في منطقة البحث والإنقاذ المالطية
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مصادر أمنية إيطالية تعلن إنقاذ 32 مهاجراً في منطقة البحث والإنقاذ المالطية

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العرب اليوم - مصادر أمنية إيطالية تعلن إنقاذ 32 مهاجراً في منطقة البحث والإنقاذ المالطية

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روما - العرب اليوم

أعلنت مصادر أمنية إيطالية إنقاذ 32 مهاجراً كانت منظمة غير حكومية قد أطلقت نداء استغاثة لأجلهم يوم السبت الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية أكي عن المصادر، التي لم تسمها، القول، إنه تم نقل المهاجرين إلى ميناء أوغوستا في سيراكوزا ـ جنوب غرب صقلية، والذين كانوا على متن قارب صغير غمرته المياه، وأبحر على غير هدى في منطقة البحث والإنقاذ المالطية.

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مصادر أمنية إيطالية تعلن إنقاذ 32 مهاجراً في منطقة البحث والإنقاذ المالطية مصادر أمنية إيطالية تعلن إنقاذ 32 مهاجراً في منطقة البحث والإنقاذ المالطية



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