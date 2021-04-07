وصل رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان اليوم الأربعاء إلى موسكو لإجراء مفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وصرح بوتين في مستهل الاجتماع مع باشينيان: "دون أدنى شك هناك العديد من المواضيع الواجب بحثها فيما يتعلق بتطوير العلاقات الثنائية، وتخص المسائل الأكثر إلحاحا وشدة بطبيعة الحال تطبيع الوضع في إقليم قره باغ وحوله".

بدوره، ثمن باشينيان إسهام بوتين الشخصي في استقرار الوضع في الإقليم المتنازع عليه بعد انتهاء الجولة الأخيرة من الصراع بين الجانبين الأرمني والأذربيجاني، مشددا على أن تواجد قوات حفظ السلام الروسية أصبح أهم عامل لضمان استقرار وأمن المنطقة.

وأشار باشينيان إلى أن مسألة عودة جميع العسكريين الأرمن الأسرى لدى أذربيجان لم تحل بعد.