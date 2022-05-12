إسرائيل تهدم منازل فلسطينيين قبل الموافقة على خطة استيطانية

قالت منظمة "بتسيلم"، إن الجيش الإسرائيلي هدم مباني في الضفة الغربية أمس، عقب قرار للمحكمة العليا يقضي بإخراج نحو ألف فلسطيني من منطقة حددتها على أنها منطقة إطلاق نار.