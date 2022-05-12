إسرائيل تهدم منازل فلسطينيين قبل الموافقة على خطة استيطانية
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إسرائيل تهدم منازل فلسطينيين قبل الموافقة على خطة استيطانية

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العرب اليوم - إسرائيل تهدم منازل فلسطينيين قبل الموافقة على خطة استيطانية

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القدس المحتلة - العرب اليوم

قالت منظمة "بتسيلم"، إن الجيش الإسرائيلي هدم مباني في الضفة الغربية أمس، عقب قرار للمحكمة العليا يقضي بإخراج نحو ألف فلسطيني من منطقة حددتها على أنها منطقة إطلاق نار.

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إسرائيل تهدم منازل فلسطينيين قبل الموافقة على خطة استيطانية إسرائيل تهدم منازل فلسطينيين قبل الموافقة على خطة استيطانية



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