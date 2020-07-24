الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤكد أن الوضع على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان يعتبر مسألة بالغة الحساسية بالنسبة لروسيا
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤكد أن الوضع على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان يعتبر مسألة بالغة الحساسية بالنسبة لروسيا

العرب اليوم -

العرب اليوم - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤكد أن الوضع على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان يعتبر مسألة بالغة الحساسية بالنسبة لروسيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
موسكو - العرب اليوم

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤكد أن الوضع على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان يعتبر مسألة بالغة الحساسية بالنسبة لروسيا

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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤكد أن الوضع على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان يعتبر مسألة بالغة الحساسية بالنسبة لروسيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤكد أن الوضع على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان يعتبر مسألة بالغة الحساسية بالنسبة لروسيا



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