أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تنفيذ غارة جوية على موقع عسكري تابع لحركة "حماس" في قطاع غزة، وذلك بعد العثور على رصاصة في بلدة تقع في منطقة غلاف غزة. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي إنه "في ساعات الصباح تم العثور على رصاصة في بلدة نتيف هاعسراة في منطقة غلاف غزة حيث أصابت الرصاصة مبنى صناعي في البلدة"، مبينا أنه "بعد الفحص اتضح أن مصدر الرصاصة يعود إلى إطلاق نار نفذ اليوم من قطاع غزة". وأضاف: "ردا على ذلك قامت طائرة لجيش الدفاع بالإغارة على موقع عسكري تابع لحماس في شمال القطاع".