السودان تسجل 65 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السودان خلال الـ 24 ساعة الماضية 65 حالة إصابة جديدة ، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19 "و8 حالات تعافي وحالة وفاة واحد وأشارت وزارة الصحة السودانية فى بيان صادر عنها اليوم، إلى ارتفاع إجمالي الحالات منذ انتشار الجائحة في السودان 14155 حالة متضمنة 1116 حالة وفاة و 9492 حالة تعافي.