ميركل تؤكد أنها ستواصل العمل على إيجاد حلول لتفادي التصعيد مع إيران

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اليوم الأربعاء، إن أوروبا قررت الالتزام بالاتفاق النووي مع إيران، وستحاول إيجاد حلول لتفادي التصعيد.

وأضافت ميركل في كلمة أمام البرلمان: "خطوة بخطوة، سنظل نحاول إيجاد حلول مع إيران لتفادي تصعيد التوتر في جزء حساس من العالم، هذه هي وظيفتنا".