واشنطن تؤكد أنها ستنضم إلى محادثات فيينا بشأن الملف النووي الإيراني وتبدي استعدادها لمحادثات مباشرة مع طهران
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مقتل 4 أفراد من قوات حفظ السلام في شمال مالي الخارجية الأمريكية تعلن أن المحادثات بشأن الاتفاق النووي الإيراني ستبدأ في النمسا يوم السادس من أبريل الخارجية الأميركية تؤكد أنه لا يزال الوقت مبكرا بشأن التوصل لاتفاق حول الملف النووي الإيراني واشنطن تؤكد أنها ستنضم إلى محادثات فيينا بشأن الملف النووي الإيراني وتبدي استعدادها لمحادثات مباشرة مع طهران السفير الألماني في بيروت يؤكد أنه يوجد عدة شركات خاصة وضعت "مقترحا شاملا" لتطوير مرفأ بيروت والمنطقة المحيطة ارتفاع عدد ضحايا حادث قطار تايوان إلى 51 قتيلاً و146 مصاباً واشنطن تؤكد أنها ستنضم إلى محادثات فيينا بشأن الملف النووي الإيراني وتبدي استعدادها لمحادثات مباشرة مع طهران "مسؤول أوروبي" إيران والولايات المتحدة وقوى عالمية تعمل على إحياء الاتفاق النووي بحلول يونيو المقبل الخرطوم تعلن أنها ستشارك في محادثات كينشاسا بهدف التوصل لاتفاق قانوني ملزم حيال ملء وتشغيل سد النهضة وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية" احتياطيات النقد الأجنبية المتبقية للدعم ستنفد بنهاية مايو
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واشنطن تؤكد أنها ستنضم إلى محادثات فيينا بشأن الملف النووي الإيراني وتبدي استعدادها لمحادثات مباشرة مع طهران

العرب اليوم -

العرب اليوم - واشنطن تؤكد أنها ستنضم إلى محادثات فيينا بشأن الملف النووي الإيراني وتبدي استعدادها لمحادثات مباشرة مع طهران

واشنطن
واشنطن - العرب اليوم

واشنطن تؤكد أنها ستنضم إلى محادثات فيينا بشأن الملف النووي الإيراني وتبدي استعدادها لمحادثات مباشرة مع طهران

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واشنطن تؤكد أنها ستنضم إلى محادثات فيينا بشأن الملف النووي الإيراني وتبدي استعدادها لمحادثات مباشرة مع طهران واشنطن تؤكد أنها ستنضم إلى محادثات فيينا بشأن الملف النووي الإيراني وتبدي استعدادها لمحادثات مباشرة مع طهران



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أفكار تنسيق صيحة الدنيم موضة 2021 من وحي إطلالة بيونسيه

القاهرة ـ العرب اليوم

خطفت إطلالة بيونسيه الأنظار في أحدث صور نشرتها على صفحتها على إنستقرام تألقت فيها بتنسيق صيحة الدنيم، وقد حملت إطلالة بيونسيه توقيع Alessandra Rich من مجموعة الدار لخريف 2020. وقد قدّمت فيها بيونسيه موضة كلاسيكية من وحي التسعينيات بطريقة جديدة في غاية العصرية، إذ إختارت تنورة ميني بقماش الدنيم المبطّن، وبلون أزرق فاتح يصل سعرها إلى 690$، نسّقت معها الجاكيت باللون والقماش نفسه وقد تميّزت بقصة الأوفر سايز والأزرار الكريستال، كما إختارت تحتها كروب توب أبيض. ولتنسيق صيحة الدنيم بطريقة عصرية من وحي إطلالة بيونسيه، قامت منسقة الأزياء Zerina Akers والتي تهتم بإطلالات النجمة بإختيار حزام أبيض مزيّن بالسلاسل الميتاليكية، وحذاء أبيض مع العقدة السوداء من تصميم دار Alessandra Rich أيضاً. وقد أكملت اللوك بحقيبة من CHANEL باللون الأسود أعطت اللوك لمسة من الكلا...المزيد

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