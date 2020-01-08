أعلنت الحكومة الكويتية، الأربعاء، تعرض حساب وكالة الأنباء الكويتية على "تويتر" للقرصنة، نافية نبأ الانسحاب الأميركي من معسكر عريفجان، وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، طارق المزرم "تم اختراق حساب كونا على موقع التواصل الاجتماعي -تويتر-، وبث خبر الانسحاب الأميركي من الكويت، وهو خبر غير صحيح".

وكانت "كونا" نشرت، قبل دقائق، خبرا قبل أن يجري حذفه، مفاده أن وزير الدفاع الكويتي قال إنه تلقى رسالة من قائد معسكر عريفجان الأميركي في الكويت، وتابعت "تفيد الرسالة بأن الولايات المتحدة ستسحب قواتها في غضون الأيام الثلاثة المقبلة".