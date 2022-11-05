إسرائيل تغلق مداخل قريتين جنوب الخليل

أغلقت القوات الإسرائيلية، اليوم السبت، مداخل قريتين جنوب الخليل ومنعت الدخول أو الخروج منهما.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن نضال يونس رئيس مجلس قروي في مسافر يطا أن "قوات الاحتلال أغلقت بالسواتر الترابية مداخل قريتي جنبا والمركز، ومنعت المواطنين من الدخول إليهما أو الخروج منهما، إلا عبر بوابات حديدية نصبتها في المنطقة".