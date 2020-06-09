انفجار عبوة ناسفة تحت عربة تابعة للشرطة العسكرية الروسية في عين العرب شمال سورية ولا إصابات

أفاد المركز الروسي للمصالحة في سورية بأن عبوة ناسفة انفجرت تحت عربة تابعة للشرطة العسكرية الروسية في عين العرب شمال سوريا اليوم الثلاثاء.

وأكد المركز أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات.