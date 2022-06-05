انفجار في كنيسة في نيجيريا جراء هجوم مسلح ومخاوف من سقوط عشرات الضحايا

أفادت وسائل إعلام بأن مسلحين نفذوا تفجيرا وأطلقوا النار داخل كنيسة في نيجيريا اليوم الأحد، وسط مخاوف من احتمال سقوط أكثر من 50 قتيلا جراء الهجوم.