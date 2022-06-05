انفجار في كنيسة في نيجيريا جراء هجوم مسلح ومخاوف من سقوط عشرات الضحايا
آخر تحديث GMT20:48:38
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

انفجار في كنيسة في نيجيريا جراء هجوم مسلح ومخاوف من سقوط عشرات الضحايا

العرب اليوم -

العرب اليوم - انفجار في كنيسة في نيجيريا جراء هجوم مسلح ومخاوف من سقوط عشرات الضحايا

عاجل
أبوجا - العرب اليوم

أفادت وسائل إعلام بأن مسلحين نفذوا تفجيرا وأطلقوا النار داخل كنيسة في نيجيريا اليوم الأحد، وسط مخاوف من احتمال سقوط أكثر من 50 قتيلا جراء الهجوم.

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

انفجار في كنيسة في نيجيريا جراء هجوم مسلح ومخاوف من سقوط عشرات الضحايا انفجار في كنيسة في نيجيريا جراء هجوم مسلح ومخاوف من سقوط عشرات الضحايا



أخبار ذات صلة

GMT 09:21 2022 السبت ,04 حزيران / يونيو

الدفاع الروسية تعلن تدمير مركز لتدريب الجنود الأوكرانيين على استخدام أسلحة غربية
العرب اليوم - الدفاع الروسية تعلن تدمير مركز لتدريب الجنود الأوكرانيين على استخدام أسلحة غربية

GMT 13:34 2022 الجمعة ,03 حزيران / يونيو

الحشد الشعبي العراقي يعتقل 6 عناصر من أخطر الإرهابيين شرقي البلاد
العرب اليوم - الحشد الشعبي العراقي يعتقل 6 عناصر من أخطر الإرهابيين شرقي البلاد

GMT 12:59 2022 الجمعة ,03 حزيران / يونيو

تركيا تعلن تحييد 5 عناصر من "العمال الكردستاني" شمالي العراق
العرب اليوم - تركيا تعلن تحييد 5 عناصر من "العمال الكردستاني" شمالي العراق

GMT 10:52 2022 الجمعة ,03 حزيران / يونيو

الجيش اللبناني يُعلن مقتل أحد عناصره وجرح 5 آخرين في عملية دهم
العرب اليوم - الجيش اللبناني يُعلن مقتل أحد عناصره وجرح 5 آخرين في عملية دهم

GMT 07:40 2022 الجمعة ,03 حزيران / يونيو

اندلاع حريق على نطاق واسع في مركز للأعمال في العاصمة موسكو
العرب اليوم - اندلاع حريق على نطاق واسع في مركز للأعمال في العاصمة موسكو

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية
آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 13:12 2022 الأحد ,05 حزيران / يونيو

اللون الأبيض لإطلالة مميزة وساحرة
العرب اليوم - اللون الأبيض لإطلالة مميزة وساحرة

GMT 09:23 2022 الأحد ,05 حزيران / يونيو

جزر "فيجي" وجهة سياحية من قلب المحيط الهادئ
العرب اليوم - جزر "فيجي" وجهة سياحية من قلب المحيط الهادئ

GMT 08:29 2022 الأحد ,05 حزيران / يونيو

جماليّات الخشب في الديكورات الداخلية المعاصرة
العرب اليوم - جماليّات الخشب في الديكورات الداخلية المعاصرة

GMT 06:42 2022 الأحد ,05 حزيران / يونيو

عباس يُطالب فرنسا بمبادرات لخلق أفق لحل القضية الفلسطينية
العرب اليوم - عباس يُطالب فرنسا بمبادرات لخلق أفق لحل القضية الفلسطينية

GMT 13:18 2022 السبت ,04 حزيران / يونيو

فضائية "مكملين" الإخوانية تُعاود بثها عقب طردها من تركيا
العرب اليوم - فضائية "مكملين" الإخوانية تُعاود بثها عقب طردها من تركيا

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 06:36 2019 الإثنين ,08 إبريل / نيسان

المرأة "برج الحمل" تتمتع بشهوة جنسية قوية تسيطر عليها
العرب اليوم - المرأة "برج الحمل" تتمتع بشهوة جنسية قوية تسيطر عليها

GMT 06:43 2016 الخميس ,01 أيلول / سبتمبر

وجود كتل صغيرة في الثدي خلال عملية الفحص لا يعني الإصابة بالسرطان
العرب اليوم - وجود كتل صغيرة في الثدي خلال عملية الفحص لا يعني الإصابة بالسرطان

GMT 15:38 2022 الخميس ,03 آذار/ مارس

الطلاق التعسفي
العرب اليوم - الطلاق التعسفي

GMT 17:09 2019 الأحد ,22 كانون الأول / ديسمبر

التعادل السلبي يحسم مواجهة اتحاد طنجة والزمالك المصري
العرب اليوم - التعادل السلبي يحسم مواجهة اتحاد طنجة والزمالك المصري

GMT 19:16 2018 الثلاثاء ,02 تشرين الأول / أكتوبر

توتر في مدينة السويداء بعد إعدام "داعش" لإحدى الرهائن
العرب اليوم - توتر في مدينة السويداء بعد إعدام "داعش" لإحدى الرهائن

GMT 04:34 2018 الجمعة ,11 أيار / مايو

تعرف على مواصفات برج الثور وأبرز مزاياه وعيوبه
العرب اليوم - تعرف على مواصفات برج الثور وأبرز مزاياه وعيوبه

GMT 07:47 2018 الثلاثاء ,01 أيار / مايو

"كارولينا هريرا" تطلق تصميمات مميزة لشهر رمضان
العرب اليوم - "كارولينا هريرا" تطلق تصميمات مميزة لشهر رمضان

GMT 23:30 2015 الأحد ,14 حزيران / يونيو

المهندس شرف الحريري سفيرًا للاتحاد الدولي للمسؤولية الاجتماعية
العرب اليوم - المهندس شرف الحريري سفيرًا للاتحاد الدولي للمسؤولية الاجتماعية

GMT 00:30 2017 الأربعاء ,29 تشرين الثاني / نوفمبر

عصير الأناناس أفضل لعلاج السعال ونزلات البرد من الأدوية
العرب اليوم - عصير الأناناس أفضل لعلاج السعال ونزلات البرد من الأدوية

GMT 13:07 2016 الثلاثاء ,16 آب / أغسطس

وفاة داليان أتكينسون عن عمر يناهز 48 عامًا
العرب اليوم - وفاة داليان أتكينسون عن عمر يناهز 48 عامًا

GMT 14:28 2017 الخميس ,19 تشرين الأول / أكتوبر

الفنانة نبيلة عبيد تكشف سبب سافرها إلى الخارج
العرب اليوم - الفنانة نبيلة عبيد تكشف سبب سافرها إلى الخارج

GMT 13:16 2021 الجمعة ,11 حزيران / يونيو

بعد بصيص أمل حول دواء ألزهايمر استقالة تطرح شكوكاً
العرب اليوم - بعد بصيص أمل حول دواء ألزهايمر استقالة تطرح شكوكاً

GMT 20:04 2021 الأربعاء ,10 آذار/ مارس

السيارات السيدان والهاتشباك من المصطلحات التي تطلق على أنواع معينة
العرب اليوم - السيارات السيدان والهاتشباك من المصطلحات التي تطلق على أنواع معينة

GMT 15:49 2019 الإثنين ,25 آذار/ مارس

لا يبشر الجو العام بالهدوء التام
العرب اليوم - لا يبشر الجو العام بالهدوء التام

GMT 14:19 2019 الإثنين ,04 شباط / فبراير

الكشف عن سيارة"Engelberg Tourer" رسميًا في معرض جنيف آذار المقبل
العرب اليوم - الكشف عن سيارة"Engelberg Tourer" رسميًا في معرض جنيف آذار المقبل
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab