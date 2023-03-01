آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها/01.03.2023/

تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث يبسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وفيما يلي تطورات الأحداث الميدانية وردود الفعل السياسية.