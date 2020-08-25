الرئاسة المصرية تعلن أن السيسي أكد مع العاهل الأردني ضرورة دعم المؤسسات الوطنية بالدول التي تشهد أزمات للوصول إلى تسوية سياسية والحفاظ على وحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية