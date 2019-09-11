الإمارات تحذر نتنياهو من تصعيد خطير في المنطقة

حذرت الحكومة الإماراتية من تصعيد خطير للوضع في المنطقة بسبب خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ضم أراض واسعة من الضفة الغربية إلى إسرائيل حال فوزه في الانتخابات.

وأعرب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، في بيان نشرته وكالة "وام" الإماراتية الرسمية، عن استنكار بلاده "الشديد ورفضها القاطع" لهذه الخطة، قائلا إن إعلان نتنياهو "يعتبر تصعيدا خطيرا ينتهك كافة المواثيق والقرارات الدولية، ويعبر عن الاستغلال الانتخابي في أبشع صوره دون أدنى اعتبار لشرعية القرارات الدولية أو أدنى اهتمام بتقويضه للمساعي الحميدة التي يقوم بها المجتمع الدولي للوصول إلى حل سلمي للقضية الفلسطينية".