مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين من الضفة الغربية

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك بالقدس الشرقية المحتلة وسط الضفة الغربية، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان صحفي، إن المستوطنين أدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من باحات المسجد بعد اقتحامه من باب المغاربة، برفقة حاخامات قدموا لهم شروح عن الهيكل المزعوم.