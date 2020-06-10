كوريا الجنوبية تسجل 50 إصابة بكورونا

سجّلت كوريا الجنوبية خلال الـ24 الساعة الماضية 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وذكرت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنه بذلك ارتفع عدد المصابين إلى 11902، إضافة إلى تسجيل وفاتين ليصل عدد الوَفَيَات بسبب الفيروس إلى 276 حالة.