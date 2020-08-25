الحكومة السودانية تصرح الحكومة الحالية انتقالية ولا تملك تفويضا يتعدى مهامها للتقرير بشأن التطبيع مع إسرائيل وهذا الأمر يتم البت فيه بعد إكمال أجهزة الحكم الانتقالي