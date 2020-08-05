مجلس الوزراء اللبناني يقر إعلان حالة الطوارئ

أفادت وسائل إعلام لبنانية، الأربعاء، بأن مجلس الوزراء أقر في جلسته الاستثنائية التي عقدت في القصر الجمهوري في بعبدا، إعلان حالة الطوارئ إثر انفجار مرفأ بيروت.وقال موقع "النشرة" إن مجلس الوزراء أقر إعلان ​حالة الطوارئ من​ دون اعتراض من أي من الوزراء، مشيرا إلى أنه علم أن "الحكومة اتخذت قرارا بوضع كل من له علاقة بملف المواد المتفجرة بمرفأ بيروت من أي جهة كانت منذ العام 2014 ولتاريخ الانفجار بالإقامة الجبرية".

وهز انفجار أمس الثلاثاء مرفأ بيروت عم صداه أنحاء المدينة حيث تهشمت واجهات المباني وانهارت شرفاتها.وأكد الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة اليوم، أن "هناك 100 شهيد وأكثر من 4000 جريح حتى الآن".