روسيا تؤكد تحطم طائرة هجومية تابعة لها في أوكرانيا
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روسيا تؤكد تحطم طائرة هجومية تابعة لها في أوكرانيا

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العرب اليوم - روسيا تؤكد تحطم طائرة هجومية تابعة لها في أوكرانيا

موسكو - العرب اليوم

أكدت وزارة الدفاع الروسية تحطم طائرة هجومية من طراز "سو-25" تابعة لها في أوكرانيا بسبب خلل فني ونجاة طيارها.

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روسيا تؤكد تحطم طائرة هجومية تابعة لها في أوكرانيا روسيا تؤكد تحطم طائرة هجومية تابعة لها في أوكرانيا



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