نص كلمة الرئيس السيسي في افتتاح الدورة 22 للمؤتمر الدولي للاتصالات
آخر تحديث GMT18:13:00
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

نص كلمة الرئيس السيسي في افتتاح الدورة 22 للمؤتمر الدولي للاتصالات

العرب اليوم -

العرب اليوم - نص كلمة الرئيس السيسي في افتتاح الدورة 22 للمؤتمر الدولي للاتصالات

الرئيس عبدالفتاح السيسي
القاهرة - أ ش أ

ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة خلال افتتاح فعاليات الدورة الثانية والعشرين لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات​ اليوم الاحد، جاء نص الكلمة كما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

السيدات والسادة

يسعدني أن أرحب بكم في هذا الملتقي السنوي الذي يضم حشداً مميزاً من رواد قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة والعالم. هذا القطاع الذي أصبح يمثل عنصرا أساسياً في دعم الخطط التنموية للدولة، ومحركاً دافعاً في جهود بناء اقتصاد تنافسي ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة.

الأخوة والأخوات

أولت مصر اهتماماً كبيراً بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث حرصت في رؤيتها في هذا المجال على تطوير وتحديث البنية التحتية للاتصالات، وإقامة المدن الذكية، وتمكين مختلف فئات المجتمع من استخدام الخدمات الرقمية، فضلاً عن نشر الوعي المجتمعي بأهمية التحول الرقمي، وهو ما يساهم في تحقيق نقلة نوعية في المجتمع المصري عبر توطين التكنولوجيا في محافظات مصر المختلفة، وتوفير بيئة تشجع على بناء قدرات الشباب، والنهوض بصناعة وتصميم الإلكترونيات.

إن ما نشهده اليوم من جهد متميز وفكر إبداعي، ومشروعات يجري تنفيذها من خلال التعاون والتنسيق بين مختلف الوزارات والهيئات المعنية، يعزز من الثقة في أننا ماضون على الطريق الصحيح نحو التحول إلى مجتمع رقمي، يحظى فيه أبناؤه بفرص متساوية للمشاركة في عملية التنمية، وتتكامل فيه مؤسسات الدولة لإتاحة خدمات رقمية مبتكرة، تعمل على تحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة الإنتاجية، والمساهمة في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وإنه لمن دواعي الفخر أن نجد المبادرات التي أطلقناها تترجم إلى واقع ملموس، وعلى رأسها المعامل الإلكترونية المتكاملة بالمناطق التكنولوجية، والتي تأتى تأكيداً للجهود التي تبذلها الدولة لتوطين التكنولوجيا في محافظات مصر المختلفة، وإقامة صناعة وطنية للإلكترونيات وفقا لمبادرة تصميم وتصنيع الالكترونيات التي تهدف لجعل هذه الصناعة أحدي دعائم نمو الاقتصاد وزيادة الدخل القومي.

كذلك تأتي الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي ستفتتح وفقاً لأحدث معايير الجودة والتدريب، تكليلا لجهود الدولة في دمج وتمكين أبنائنا الأعزاء من ذوي الاحتياجات الخاصة، باستخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف دعمهم وإتاحة المزيد من الفرص لهم للمشاركة والقيام بدور فاعل في المجتمع.

هذا بالإضافة إلى معمل الأمم المتحدة الأفريقي لرعاية الإبداع التكنولوجي؛ والذي تم تجهيزه بأحدث الوسائل العلمية والتكنولوجية الحديثة، بما يساهم في تنمية مهارات وتعزيز قدرات الباحثين والعاملين بالمجالات التكنولوجية من مختلف أنحاء القارة الأفريقية، ولتطوير حلول تكنولوجية إبداعية تساعد في مواجهة التحديات العالمية وتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

السيدات والسادة

لقد سجلت الحضارات المتتالية بحروف من نور، الإرث الحضاري الذي ساهم به المصري القديم في تاريخ الإنسانية، ونحن كمصريين واثقون في قدرتنا على استكمال مسيرة البناء الحضاري، في ظل ما نمتلكه من شباب قادر على المشاركة الفعالة في بناء المستقبل. ومن هذا المنطلق جاءت استراتيجية الدولة لبناء منظومة متكاملة تسعى إلى تسخير جميع الإمكانيات وتوفير فرص أفضل في التعليم والتنمية لبناء الإنسان المصري، الركيزة الرئيسية لتقدم الوطن.

 وفي هذا الإطار، قدمت الدولة عدداً من البرامج والمبادرات التي تسعى إلى الاستثمار في الطاقات الخلاقة لشبابنا الواعد، وتنمية مهاراتهم في جميع المجالات، حيث شهدنا على مدار العامين الماضيين تزايداً في أعداد الملتحقين بمبادرة "رواد تكنولوجيا المستقبل" التي تم إطلاقها لإعداد جيل قادر على توظيف أحدث الوسائل التكنولوجية في مختلف القطاعات، بما يتواكب مع احتياجات المجتمع المصري. كما قدمت الدولة المصرية الدعم للعديد من المشروعات والبرامج التي تهدف إلى تعزيز ثقافة الإبداع وريادة الأعمال لدى الشباب في مختلف أنحاء الجمهورية.

واستكمالا لتلك الجهود التي تهدف لإنشاء جيل جديد قادر على قيادة برامج التحول الرقمي وإدارة أنظمة العمل في البيئة الرقمية؛ وتشجيع وتحفيز الإبداع التكنولوجي، ليس فقط في مصر، بل وفي القارة الأفريقية التي نحرص على التعاون مع دولها الشقيقة ودعم جهود التنمية فيها، أعلن اليوم عن إطلاق "مبادرة أفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية" لتتولى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنفيذها بالتعاون مع جهات الدولة المعنية، بهدف تنمية قدرات وتأهيل ١٠ آلاف شاب مصري وأفريقي على تطوير الألعاب والتطبيقات الرقمية باستخدام أحدث التقنيات، وتحفيز تأسيس ١٠٠ شركة ناشئة مصرية وأفريقية في هذا المجال.

الحضور الكريم

أتمنى لمؤتمركم كل النجاح في استثمار الإمكانيات الهائلة والفرص المتميزة التي يتيحها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يساعد في التوصل إلى حلول مبتكرة لدفع عجلة التنمية المستدامة؛ وأوكد لكم دعم الحكومة الكامل لهذا القطاع لمواكبة التطورات العالمية المتسارعة في هذا المجال، وللقيام بدوره في إقامة مجتمعات جاذبة للاستثمارات وداعمة للإبداع التكنولوجي، وبناء مستقبل مزدهر يليق بمكانة وطننا وشعبنا العظيم.

وفقكم الله لما فيه الخير والسداد

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

نص كلمة الرئيس السيسي في افتتاح الدورة 22 للمؤتمر الدولي للاتصالات نص كلمة الرئيس السيسي في افتتاح الدورة 22 للمؤتمر الدولي للاتصالات



أخبار ذات صلة

GMT 15:24 2018 الأحد ,25 تشرين الثاني / نوفمبر

طيران التحالف العربي يستهدف مواقع لمدافع ومضادات طيران في مزارع جنوب كيلو 16 في محافظة الحديدة غربي اليمن
العرب اليوم - طيران التحالف العربي يستهدف مواقع لمدافع ومضادات طيران في مزارع جنوب كيلو 16 في محافظة الحديدة غربي اليمن

GMT 14:07 2018 الأحد ,25 تشرين الثاني / نوفمبر

القنصلية اللبنانية بجدة تحتفل بعيد الاستقلال75
العرب اليوم - القنصلية اللبنانية بجدة تحتفل بعيد الاستقلال75

GMT 14:06 2018 الأحد ,25 تشرين الثاني / نوفمبر

سلطنة عُمان تواصل مساعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة2030
العرب اليوم - سلطنة عُمان تواصل مساعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة2030

GMT 13:06 2018 الأحد ,25 تشرين الثاني / نوفمبر

ماي تعلن أن بركسيت يرسم شكل العلاقة المستقبلية والشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي
العرب اليوم - ماي تعلن أن بركسيت يرسم شكل العلاقة المستقبلية والشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي

GMT 13:06 2018 الأحد ,25 تشرين الثاني / نوفمبر

الطيران الروسي يقصف المتطرفيين في المنطقة التي قصفوا منها حلب بالذخائر الكيميائية
العرب اليوم - الطيران الروسي يقصف المتطرفيين في المنطقة التي قصفوا منها حلب بالذخائر الكيميائية

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

نص كلمة الرئيس السيسي في افتتاح الدورة 22 للمؤتمر الدولي للاتصالات نص كلمة الرئيس السيسي في افتتاح الدورة 22 للمؤتمر الدولي للاتصالات



المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

ارتدت فستانًا قصيرًا باللون الوردي أبرز جسدها الرشيق

بيبي ريكسا أنيقة خلال خروجها للعشاء في لندن

لندن ـ ماريا طبراني

ظهر كل من النجمتين العالميتين بيبي ريكسا ودوا ليبا، بإطلالة أنيقة أثناء خروجهما معا لتناول العشاء في أحد مطاعم لندن، الجمعة. تألقت المغنية بيبي ريكسا، البالغة من العمر 29 عاما، إذ ارتدت فستانا قصيرا من الساتان باللون الوردي، والذي أبرز منحنيات جسدها الرشيق. تميّز فستان ريكسا بالعنق العالي والتي أضافت له حزاما من الجلد الأسود ونسقته مع زوج من أحذية الركبة والذي أضاف إلى طولها مزيدا من السنتيمترات بفضل الكعب العالي. أكملت المغنية الشهيرة إطلالتها المثيرة بالمكياج الناعم وتسريحة شعر أنيقة والذي صمم في تجعيدات مستوحاة من الخمسينات، وبالمثل ظهرت دوا ليبا، المغنية وكاتبة الأغاني البالغة من العمر 23 عاما، بإطلالة مثيرة ومذهلة، إذ ارتدت بلوزة خضراء لامعة مع بنطلون باللون البني، وزوج من الأحذية الوردية المزينة بالريش، ولإضافة مزيد من الدفء ارتدت دوا ليبا سترة من الفرو باللون البني الداكن،

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 02:35 2018 الأحد ,25 تشرين الثاني / نوفمبر

أسباب بلوغ بعض حقائب اليد لأكثر من 100 ألف جنيها إسترلينيا
العرب اليوم - أسباب بلوغ بعض حقائب اليد لأكثر من 100 ألف جنيها إسترلينيا

GMT 06:21 2018 الأحد ,25 تشرين الثاني / نوفمبر

جولة في خمسة مِن أفضل المباني الأثرية الإيطالية
العرب اليوم - جولة في خمسة مِن أفضل المباني الأثرية الإيطالية

GMT 10:04 2018 الأحد ,25 تشرين الثاني / نوفمبر

ليزا ماهديني تزيّن منزلها بالفخار المغربي والأواني الزجاجية القديمة
العرب اليوم - ليزا ماهديني تزيّن منزلها بالفخار المغربي والأواني الزجاجية القديمة

GMT 08:24 2018 الأحد ,25 تشرين الثاني / نوفمبر

الصادق المهدي يؤكد أن الحوار مع الحكومة السودانية وارد
العرب اليوم - الصادق المهدي يؤكد أن الحوار مع الحكومة السودانية وارد

GMT 03:42 2018 الأحد ,25 تشرين الثاني / نوفمبر

انخفاض قيمة "سكوتسمان" من 160 مليون إلى 4 ملايين جنيه إسترليني
العرب اليوم - انخفاض قيمة "سكوتسمان" من 160 مليون إلى 4 ملايين جنيه إسترليني

GMT 04:05 2018 السبت ,24 تشرين الثاني / نوفمبر

7 نصائح لارتداء الجوارب على الفساتين القصيرة في فصل الشتاء
العرب اليوم - 7 نصائح لارتداء الجوارب على الفساتين القصيرة في فصل الشتاء

GMT 03:08 2018 السبت ,24 تشرين الثاني / نوفمبر

"أبريلي ديزاين ستوديو" تصمم طائرة كالجناح الفندقي
العرب اليوم - "أبريلي ديزاين ستوديو" تصمم طائرة كالجناح الفندقي

GMT 01:16 2018 السبت ,24 تشرين الثاني / نوفمبر

مي الجداوي تكشف عن نصائح لشراء كبائن الاستحمام
العرب اليوم - مي الجداوي تكشف عن نصائح لشراء كبائن الاستحمام

GMT 05:24 2018 السبت ,24 تشرين الثاني / نوفمبر

المزروعي يؤكد أن الامارات تدرس طلب استئناف قدمته عائلة هيدغز
العرب اليوم - المزروعي يؤكد أن الامارات تدرس طلب استئناف قدمته عائلة هيدغز

GMT 04:57 2018 السبت ,24 تشرين الثاني / نوفمبر

كلينتون تتهم ترامب بالسيطرة على وسائل الإعلام ونشرات الأخبار
العرب اليوم - كلينتون تتهم ترامب بالسيطرة على وسائل الإعلام ونشرات الأخبار

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 10:48 2018 الجمعة ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

تأييد حبس ربة منزل وتخفيف الزوج لسنتين في قضية "تبادل الأزواج"
العرب اليوم - تأييد حبس ربة منزل وتخفيف الزوج لسنتين في قضية "تبادل الأزواج"

GMT 21:27 2018 الجمعة ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

توفيق عكاشة يؤكد أن الأغنية الشعبية قادرة على بناء أمة
العرب اليوم - توفيق عكاشة يؤكد أن الأغنية الشعبية قادرة على بناء أمة

GMT 16:36 2018 الجمعة ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

مي كساب تطل على جمهورها بصورة تظهر رشاقتها على "إنستغرام"
العرب اليوم - مي كساب تطل على جمهورها بصورة تظهر رشاقتها على "إنستغرام"

GMT 14:02 2018 الخميس ,18 تشرين الأول / أكتوبر

"أبل" تطلق موقعًا إلكترونيًا يتيح للمستخدم البيانات التي جمعتها الأجهزة عنه
العرب اليوم - "أبل" تطلق موقعًا إلكترونيًا يتيح للمستخدم البيانات التي جمعتها الأجهزة عنه

GMT 01:01 2017 الخميس ,14 كانون الأول / ديسمبر

أحمد عبدالعزيز يُؤكّد تطوّر شخصية "سليم العطار"
العرب اليوم - أحمد عبدالعزيز يُؤكّد تطوّر شخصية "سليم العطار"

GMT 15:45 2014 الأحد ,28 كانون الأول / ديسمبر

مغربيات ساقهن الفقر إلى بيع الهوى وممارسة الدعارة بحثًا عن السترة ولقمة العيش
العرب اليوم - مغربيات ساقهن الفقر إلى بيع الهوى وممارسة الدعارة بحثًا عن السترة ولقمة العيش

GMT 21:21 2018 السبت ,13 كانون الثاني / يناير

غاريث بيل يتخذ قرارًا حاسمًا بشأن مستقبله مع ريال مدريد
العرب اليوم - غاريث بيل يتخذ قرارًا حاسمًا بشأن مستقبله مع ريال مدريد

GMT 13:46 2015 الثلاثاء ,17 آذار/ مارس

أشهر النوادي الليلية في مدينة بلغراد الصربية
العرب اليوم - أشهر النوادي الليلية في مدينة بلغراد الصربية

GMT 04:07 2017 الأحد ,12 آذار/ مارس

دراسة تؤكّد أنّ ختان الذكور يحسّن من أدائهم جنسيًا 
العرب اليوم - دراسة تؤكّد أنّ ختان الذكور يحسّن من أدائهم جنسيًا 

GMT 03:44 2018 الثلاثاء ,09 كانون الثاني / يناير

مروة تقدم "جنون الشهرة" باللهجة اللبنانية لأول مرة
العرب اليوم - مروة تقدم "جنون الشهرة" باللهجة اللبنانية لأول مرة

GMT 14:16 2014 الأحد ,22 حزيران / يونيو

ديمة بشار تغنّي من ألحان شقيقها "حلوين" لقناة نون
العرب اليوم - ديمة بشار تغنّي من ألحان شقيقها "حلوين" لقناة نون

GMT 00:28 2017 الثلاثاء ,12 كانون الأول / ديسمبر

إخصائية تغذية تستعرض الفوائد الصحية لنبات الكيل
العرب اليوم - إخصائية تغذية تستعرض الفوائد الصحية لنبات الكيل

GMT 13:30 2015 الأربعاء ,09 أيلول / سبتمبر

"برج بابل" تنظم معرض صور وأمسية تراثية للفنان الراحل ناظم رمزي
العرب اليوم - "برج بابل" تنظم معرض صور وأمسية تراثية للفنان الراحل ناظم رمزي

GMT 12:27 2016 الإثنين ,09 أيار / مايو

الحارس مصعب بلحوس يعود رسميًا الى "الكرامة" السوري
العرب اليوم - الحارس مصعب بلحوس يعود رسميًا الى "الكرامة" السوري

GMT 03:16 2017 الأربعاء ,12 تموز / يوليو

بريطانيا تستقبل ملك إسبانيا في زيارة دولية
العرب اليوم - بريطانيا تستقبل ملك إسبانيا في زيارة دولية

GMT 00:24 2017 الأربعاء ,12 تموز / يوليو

بوسي تؤكد أن نور الشريف فنان له بصمة خاصة ولن يعوّض
العرب اليوم - بوسي تؤكد أن نور الشريف فنان له بصمة خاصة ولن يعوّض

GMT 21:18 2017 الثلاثاء ,19 أيلول / سبتمبر

8 لاعبين يمثلون منتخب الجمباز المصري في بطولة العالم في كندا
العرب اليوم - 8 لاعبين يمثلون منتخب الجمباز المصري في بطولة العالم في كندا

GMT 12:48 2015 الإثنين ,07 أيلول / سبتمبر

كريستين ستيوارت ونيكولاس هولت يخطفان الأنظار في فينسيا
العرب اليوم - كريستين ستيوارت ونيكولاس هولت يخطفان الأنظار في فينسيا

GMT 08:57 2018 السبت ,25 آب / أغسطس

"لتعليم الرقص" ورشة رقص معاصر فى ساحة ونس الثقافية
العرب اليوم - "لتعليم الرقص" ورشة رقص معاصر فى ساحة ونس الثقافية

GMT 20:00 2018 الجمعة ,24 آب / أغسطس

الضعـف الجـنسـي عند النسـاء
العرب اليوم - الضعـف الجـنسـي عند النسـاء

GMT 18:45 2018 الجمعة ,13 إبريل / نيسان

قوات الاحتلال تصيب مئات الفلسطينيين في قطاع غزة
العرب اليوم - قوات الاحتلال تصيب مئات الفلسطينيين في قطاع غزة

GMT 04:49 2017 الجمعة ,22 كانون الأول / ديسمبر

عبد القادر يؤكد انتعاش المناخ المصرفي في السودان
العرب اليوم - عبد القادر يؤكد انتعاش المناخ المصرفي في السودان

GMT 05:16 2017 الأحد ,25 حزيران / يونيو

تويوتا C-HR أجدد سيارة كروس أوفر مدمجة لعام 2017
العرب اليوم - تويوتا C-HR أجدد سيارة كروس أوفر مدمجة لعام 2017

GMT 02:57 2013 الأربعاء ,23 كانون الثاني / يناير

سلسلة فنادق هيلتون تجبر العارضات على الركض بملابس البحر فوق الثلج
العرب اليوم - سلسلة فنادق هيلتون تجبر العارضات على الركض بملابس البحر فوق الثلج

GMT 02:35 2015 الثلاثاء ,02 حزيران / يونيو

عمر السومة على قائمة المنتخب السوري في مباراة عمان
العرب اليوم - عمر السومة على قائمة المنتخب السوري في مباراة عمان

GMT 17:55 2014 الأحد ,29 حزيران / يونيو

انطلاق فعاليات " قراء دبي " في مسجد الراشدية الكبير
العرب اليوم - انطلاق فعاليات " قراء دبي " في مسجد الراشدية الكبير

GMT 01:05 2016 الثلاثاء ,17 أيار / مايو

سما المصري تستعرض "مؤخرتها" على طريقة كيم كارداشيان
العرب اليوم - سما المصري تستعرض "مؤخرتها" على طريقة كيم كارداشيان

GMT 23:27 2018 الأربعاء ,01 آب / أغسطس

شاب يقيم حفل اغتصاب جماعي لـ"حبيبته" بعد رفض والدها له
العرب اليوم - شاب يقيم حفل اغتصاب جماعي لـ"حبيبته" بعد رفض والدها له
 
العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم -
arabstoday arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab