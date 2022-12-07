مصرع 16 شخصًا في تصادم شاحنة عسكرية روسية بـ حافلة في كييف

اصطدمت شاحنة عسكرية روسية وحافلة صغيرة مدنية فى منطقة بشرق أوكرانيا خاضعة لسيطرة موسكو، اليوم الأربعاء، مما أسفر عن مصرع 16 شخصاً على الأقل وإصابة أربعة آخرين، وفق ما أفادت السلطات المحلية.