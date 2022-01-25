التحالف ينفذ 53 عملية في مأرب والبيضاء ما أسفر عن تدمير 34 آلية عسكرية ومقتل 240 حوثيا

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ 53 عملية استهداف ضد الحوثي في مأرب والبيضاء خلال 24 ساعة وأضاف التحالف أن الاستهدافات أسفرت عن تدمير 34 آلية عسكرية ومقتل 240 عنصرا إرهابيا.