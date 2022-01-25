التحالف ينفذ 53 عملية في مأرب والبيضاء ما أسفر عن تدمير 34 آلية عسكرية ومقتل 240 حوثيا
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التحالف ينفذ 53 عملية في مأرب والبيضاء ما أسفر عن تدمير 34 آلية عسكرية ومقتل 240 حوثيا

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العرب اليوم - التحالف ينفذ 53 عملية في مأرب والبيضاء ما أسفر عن تدمير 34 آلية عسكرية ومقتل 240 حوثيا

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صنعاء - العرب اليوم

 أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ 53 عملية استهداف ضد الحوثي في مأرب والبيضاء خلال 24 ساعة وأضاف التحالف أن الاستهدافات أسفرت عن تدمير 34 آلية عسكرية ومقتل 240 عنصرا إرهابيا.

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التحالف ينفذ 53 عملية في مأرب والبيضاء ما أسفر عن تدمير 34 آلية عسكرية ومقتل 240 حوثيا التحالف ينفذ 53 عملية في مأرب والبيضاء ما أسفر عن تدمير 34 آلية عسكرية ومقتل 240 حوثيا



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