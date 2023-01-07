إصابة فلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب الخليل

أصيب فلسطينيان اليوم /السبت/ خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة /مسافر يطا/ بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، وإطلاقها الرصاص والقنابل الغازية المسيلة للدموع تجاه الفلسطينيين. وفي شرق مدينة قلقيلية