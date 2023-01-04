أوكرانيا تعلن القوات الروسية تقصف خيرسون 73 مرة في يوم واحد

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا ياروسلاف يانوشيفيتش، اليوم الأربعاء أن القوات الروسية قصفت الإقليم 73 مرة خلال ال24 ساعة الماضية، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين.

وقال يانوشيفيتش - في تصريح نقلته وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية الرسمية - "قصفت روسيا أراضي خيرسون 73 مرة، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة خمسة من السكان بجروح متفاوتة الخطورة". وبحسب قوله، قصف الروس البلدات المأهولة بالسكان في المنطقة بالمدفعية الثقيلة من MLRS وقذائف الهاون والدبابات.

وأضاف المسئول الأوكراني أن الجيش الروسي هاجم أحياء سكنية تابعة للإقليم بينما أصابت القذائف مصنعا لبناء السفن وخط أنابيب غاز ومنازل خاصة ومجمعات سكنية.

من جانبه، كتب فولوديمير ليتفينوف، رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة بريسلاف، في منشور على موقع "تلجرام" أن المجتمعات الإقليمية في بريسلاف ونوفوليكساندريفكا وتياينكا تعرضت لنيران الروس خلال اليوم الماضي وتضررت البنية التحتية المدنية ومدرسة وعيادة خارجية ومبان شاهقة ومنازل خاصة ومبان خارجية جراء هذه الهجمات بينما لم يصب أحد بأذى".