بدأ المحتجون بالعاصمة الفرنسية باريس في التوافد إلى ساحة دانفير روشرو، حيث سينطلق موكب المظاهرة وتتركز مطالب المحتجين على ضرورة إخراج فرنسا من حلف شمال الأطلسي ومن الاتحاد الأوروبي، حيث يطالب المحتجون بوقف مد كييف بالسلاح، والاستثمار في السبل الدبلوماسية.