قتلى وجرحى بانقلاب حافلة في تركيا

لقي ستة أشخاص مصرعهم وأصيب 25 آخرون عندما انقلبت حافلة ركاب على جانب الطريق في شمال غرب تركيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء. وكانت الحافلة في طريقها من مدينة أدرنة الشمالية الغربية إلى بودروم، المنتجع الشهير في جنوب غرب البلاد، عندما فقد السائق السيطرة عليها فانحرفت عن الطريق في محافظة قرقلر إيلي.