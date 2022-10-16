الدفاع الروسية تعلن تدمير عدد من الأهداف العسكرية وأنظمة الطاقة في أوكرانيا خلال اليوم الماضي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أنها قصفت بصواريخ عالية الدقة، مراكز قيادة تابعة للجيش الأوكراني، وكذلك أنظمة الطاقة، ودمرت جميع الأهداف المطلوبة. وقالت الوزارة في الإفادة الصحفية اليومية إن القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 250 جنديا أثناء محاولتهم تنفيذ هجوم باتجاه منطقة كريفوي روغ في مقاطعة دنيبروبتروفسك.

كذلك تم القضاء على أكثر من 40 جنديا أوكرانيا في اتجاه منطقة زابوروجيه، وأكثر من 20 آخرين كانوا يحاولون التقدم في اتجاه كيروفسك التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية. وفي مقاطعة خاركوف قُتل 50 جنديا أوكرانيا على الأقل، كانوا يحاولون التقدم باتجاه منطقة كوبيانسك. بالإضافة إلى ذلك تمكنت الدفاعات الجوية الروسية من إسقاط 11 طائرة بدون طيار، واعتراض 8 صواريخ من نوع "هيمارس"، وتدمير 5 مستودعات للأسلحة في مناطق مختلفة.