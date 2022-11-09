صفارات الإنذار تدوي في كييف وعدة مناطق في أوكرانيا

دوت صفارات الإنذارات، الأربعاء، في عدة مناطق أوكرانية بينها العاصمة كييف، حسبما أعلن مسؤولون محليون.

وأفاد مراسل الأناضول أن مسؤولين في عدة مناطق أوكرانية قالوا عبر حساباتهم على تليغرام إن صفارات الإنذار أطلقت في مناطق متفرقة من البلاد.

وأوضح المسؤولون أن الصفارات أطلقت تحسبا لـ"احتمال قوي لوقوع غارات جوية روسية"، وحثوا المدنيين على الاحتماء.