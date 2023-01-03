أوكرانيا تؤكد مقتل وإصابة شخصين في قصف بدونيتسك وروسيا تقصف خيرسون 79 مرة

أعلن مسئولون أوكرانيون أن القوات الروسية قصفت أراضي منطقة خيرسون 79 مرة خلال اليوم الماضي، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة تسعة آخرين.. في حين لقي شخص حتفة وأُصيب آخر جراء قصف روسي على إقليم دونيتسك.

وقال ياروسلاف يانوشيفيتش رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في خيرسون ، وفق ما نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الثلاثاء ، أن القوات الروسية قصفت أراضي منطقة خيرسون 79 مرة خلال اليوم الماضي.. حيث قصفت التجمعات السكنية السلمية في المنطقة بالمدفعية وقذائف الهاون والدبابات.