الإمارات تدين هجومين إرهابيين استهدفا كابول

أدانت الإمارات بشدة الهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا موقعين في كابول، الثلاثاء، وأسفرا عن سقوط قتلى وجرحى وبحسب بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات، فإن وزارة الخارجية والتعاون الدولي أعربت عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية وأكدت "الخارجية الإماراتية" رفضها جميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين. وعبرت عن أملها في أن يسود الاستقرار أفغانستان، وأن يعم السلام ربوعه بما يحقق طموحات وآمال شعبه الصديق وتسبب أحد الانفجارين في مقتل محبوب الله محبي، نائب حاكم العاصمة الأفغانية، في تفجير استهدف سيارته.

وكان أحد ممثلي الادعاء بالحكومة الأفغانية قد لقي حتفه الأسبوع الماضي في شرق كابول بينما كان في طريقه إلى عمله والسبت، أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية مقتل 90 مسلحا على الأقل من حركة طالبان بإقليم قندهار جنوب أفغانستان وتستمر أعمال العنف رغم تأكيد حركة طالبان خلال المحادثات مع واشنطن والحكومة الأفغانية أنها ستعمل على التهدئة وتتصاعد الأزمة الأفغانية في وقت تتجه الولايات المتحدة لسحب قواتها من أفغانستان، وسط مخاوف من عودة الإرهابيين، وللولايات المتحدة نحو 4500 جندي في أفغانستان حاليا.