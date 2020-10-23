وجه رئيس "جمهورية قره باغ" المعلنة ذاتيا أرايك هاروتيونيان نداء إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لفعل كل ما بوسعه لوقف القتال واستئناف العمليات السياسية في منطقة النزاع.