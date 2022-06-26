الدفاع الروسية تُعلن إسقاط مقاتلتين و8 مسيرات أوكرانية وتصفية أكثر من 720 متطرفاً

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه تم إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز"سو 25" وأخرى "ميغ 29" وتدمير 8 مسيرات أوكرانية وتصفية أكثر من 720 متطرفا وتدمير مراكز تدريب للقوات الأوكرانية.