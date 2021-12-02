مقتل 10 عمال من موظفي حقل الخراطة النفطي وإصابة آخر باعتداء إرهابي بريف دير الزور السوري

أفادت وكالة "سانا" بأن 10عمال من موظفي حقل الخراطة النفطي قتلوا وأصيب عامل آخر باعتداء إرهابي على حافلة كانت تقلهم أثناء عودتهم من العمل بريف دير الزور الجنوبي الغربي.