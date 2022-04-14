الدفاع الروسية تعلن علماء أميركيون أجروا اختبارات مواد بيولوجية خطيرة على نزلاء مستشفى نفسي في أوكرانيا

اتهمت وزارة الدفاع الروسية الولايات المتحدة باختبار عقاقير بيولوجية خطيرة على نزلاء مستشفى نفسي في مدينة خاركوف شرق أوكرانيا خلال فترة ما بين عامي 2019 و2021.