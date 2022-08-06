المقاومة الفلسطينية تطلق صاروخ بعيد المدى على بلدات إسرائيلية

أطلقت المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة، صاروخ بعيد المدى، موجه ضد البلدات الإسرائيلية.

وعملت منظومة القبة الحديدية، على محاولة اعتراض الصاروخ الذي أطلقته المقاومة.

ودوت صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة، إثر تجدد إطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة نحو البلدات الإسرائيلية.