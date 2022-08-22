اندلاع حريق كبير على أوتوستراد خلدة في لبنان

اندلع، اليوم الاثنين، في لبنان، حريق كبير على أوتوستراد خلدة باتجاه بيروت، بمحاذاة أفران "ألفورنو" وامتدت النيران على مساحة واسعة مغطاة بالأعشاب، في حين عملت فرق الدفاع المدني على إخمادها، منعا لوصولها إلى المناطق السكنية.