القبض على رجل مسلح بسكين كان يخطط لتنفيذ عملية طعن في مدينه ليون الفرنسية

أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن أجهزة الأمن في مدينة ليون ألقت القبض على رجل مسلح بسكين كان يخطط لتنفيذ عملية طعن، بعد ساعات من هجوم فتاك شهدته مدينة نيس.