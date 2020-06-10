سول تجري تدريبات مشتركة لأنظمة الدفاع الصاروخي مع واشنطن

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم انها أجرت تدريبات مشتركة للدفاع الصاروخي مع الولايات المتحدة "بشكل طبيعي كما هو مخطط لها" خلال النصف الأول من هذا العام.

ونقلت وكالة (يونهاب) الكورية عن وزير الدفاع الكوري الجنوبي جيونغ كيونغ- دو تصريحه بذلك في اجتماع لكبار القادة العسكريين، غير أنه لم يقدم تفاصيل.

وذكرت وزارة الدفاع الكورية وهيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الكورية أن سول وواشنطن أجرتا تدريبات مشتركة مؤخرا فيما يتعلق بتبادل المعلومات المعنية برصد الصواريخ، ودمج الوسائل لرصدها واعتراضها مع افتراض إطلاقها من كوريا الشمالية.

وقال مصدر في الحكومة الكورية الجنوبية إن كوريا الشمالية توصلت إلى مرحلة نشر الصاروخ الباليستي قصير المدى الذي يتميز بالصعود والهبوط عموديا في الطيران قبيل اقتراب الرأس الحربي من هدفه، مما يصعب اعتراضه.

وأضاف أن الجيش الكوري الجنوبي يواصل مع القوات الأمريكية المتمركزة في البلاد، أعمال تحسين سبل رصد واعتراض الصواريخ الكورية الشمالية أرضا وبحرا وجوا،وإنشاء نظام موحد لاعتراضها في حالات الطوارئ من خلال التدريبات المشتركة.

وفي الوقت الحالي، ينشر الجيش الكوري الجنوبي منظومة "باتريوت"، وتنشر القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية منظومتي "باتريوت" و"ثاد".

يذكر أن هذه التدريبات المشتركة بين سول وواشنطن تكون جزءا من خطة دمج كوريا الجنوبية في نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي الأوسع الذي يشمل الولايات المتحدة واليابان، غير أن وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أكدت على أنها واحدة من التدريبات المنتظمة بين البلدين.