الجيش الأوكراني يسحب قواته من سوليدار بعد تكبده خسائر فادحة

أفادت مواقع إخبارية بأن الجيش الأوكراني سحب قواته من منطقة سوليدار بالقرب من جمهورية دونيتسك الشعبية باتجاه سلافنيانسكن وذلك بعد أن تكبد خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.