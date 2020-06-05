أمريكا تشن غارات جوية ضد طالبان في أفغانستان

أعلن مسؤول أمريكي، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة شنت ضربات جوية ضد طالبان في أفغانستان للمرة الأولى منذ انتهاء وقف إطلاق النار.

ووفقًا لـ"العربية"، أكد المسؤول العسكري الأمريكي أن غارة استهدفت طالبان قرب الحدود مع إيران.

فيما وقعت الغارة الثانية اليوم واستهدفت طالبان في قندهار.

وكانت الأمم المتحدة، كشفت في وقت سابق، عن استمرار العلاقة القوية التي تربط حركة طالبان الأفغانية وتنظيم القاعدة الإرهابي، على الرغم من الاتفاق الذي تم بين طالبان والولايات المتحدة.

وكان مارك إسبر، وزير الدفاع الأمريكي، قال إن حركة طالبان والحكومة الأفغانية غير جادّتين في إرساء السلام في بلدهما، وأن الحركة المسلحة لا تفي بالتزاماتها بموجب الاتفاق الموقّع بين الطرفين هذا العام، والذي لم تكن الحكومة الأفغانية طرفًا فيه.

وسبق أن وقّعت طالبان وواشنطن اتفاقًا في فبراير الماضي للحد من العنف، والتحرك نحو إجراء محادثات مع الحكومة الأفغانية، لكن هجمات الحركة زادت منذ ذلك الحين.