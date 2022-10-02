إسرائيل تُعلن تفكيك خلية تابعة لداعش

أعلن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "شاباك"، يوم الأحد، تفكيك خلية مرتبطة بتنظيم داعش في أعقاب هجمات دامية مرتبطة به وقعت في وقت سابق هذا العام. وقال الجهاز في بيان إنه "اعتقل قبل عدة أسابيع ستة من سكان الناصرة واستجوبهم للاشتباه في سعيهم لتنفيذ انشطة إرهابية لصالح (داعش) داخل إسرائيل". ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن البيان إن المشتبه بهم "اجتمعوا للتحضير لشن هجمات"، وأن تحقيقه "يكشف تاثير داعش في إسرائيل".