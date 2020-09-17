مستشار البيت الأبيض يعلن أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يبحث خيارات بشأن تطبيق تيك توك الصيني
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مستشار البيت الأبيض يعلن أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يبحث خيارات بشأن تطبيق "تيك توك" الصيني

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العرب اليوم - مستشار البيت الأبيض يعلن أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يبحث خيارات بشأن تطبيق "تيك توك" الصيني

الرئيس الأميركي دونالد ترمب
واشنطن - العرب اليوم

مستشار البيت الأبيض يعلن أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يبحث خيارات بشأن تطبيق "تيك توك" الصيني

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مستشار البيت الأبيض يعلن أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يبحث خيارات بشأن تطبيق تيك توك الصيني مستشار البيت الأبيض يعلن أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يبحث خيارات بشأن تطبيق تيك توك الصيني



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